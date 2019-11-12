Birimler arası futbol turnuvasında şampiyon İtfaiye Müdürlüğü oldu

Nevşehir Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvasında şampiyon finalde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nü 85 mağlup etmeyi başaran İtfaiye Müdürlüğü futbol takımı oldu.

Nevşehir Belediyesi’ndeki çeşitli birimlerde çalışanlar arasındaki iletişim ve birlikte mücadele etme duygusunu desteklemek ve geliştirmek ayrıca çalışanlara spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen birimler arası futbol turnuvası sona erdi. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın finalinde İtfaiye Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı 85 kazanan İtfaiye Müdürlüğü takımı 1. olurken İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 2. ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3. oldu.

Dereceye giren takımlara kupaları Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Mustafa Alevli tarafından verildi.

NEVŞEHİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:38

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.