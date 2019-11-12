Nevşehir’de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucudan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınfan yol kontrol ve uygulama noktasında yapılan aramada bir araç içerisinde 255,26 gram metamfetamin, 1 adet hap, 1 adet tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan A.Ç., C.D. ve kadın şahıs S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.Ç. ve C.D. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:48

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