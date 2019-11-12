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NEVÜ’de ‘Organ Bağışının Önemi’ konuşuldu

İHA

'39 Kasım Organ Bağışı Haftası' dolayısıyla, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, organ bağışının önemine dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.

NEVÜ’de ‘Organ Bağışının Önemi’ konuşuldu

‘39 Kasım Organ Bağışı Haftası’ dolayısıyla, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, organ bağışının önemine dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.
NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Dt. İlkay Akın, üniversitenin akademik ve idari personeli, üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay yaptı. Ünlübay “Ülkemizin gerçekten kanayan yaralarından bir tanesi de organ bağışı. Ne yazık ki ülkemizde çok fazla organ bekleyen hastamız mevcut olup, ancak istediğimiz oranda da organ bağışı alamamaktayız. Bu konuyla ilgili de tabi ki bir yasal düzenleme de gerekiyor ve bu konuda da çalışmalar yürütülmekte. Mesela şu anda Nevşehir’de bulunan diyaliz hastalarımızın hayatı sürekli bir makinaya bağlı ve gerçekten de zor bir yaşam sürdürmekteler. Bu tabi ki diğer organ bağışına ihtiyaç duyan hastalarımız için de geçerli. Bu nedenle özellikle siz değerli genç nesilleri daha çok bilinçlendirerek, sizlerin de başta yakınlarınız olmak üzere çevrenize ulaşarak organ bağışı konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerine vesile olmanızı bekliyoruz” dedi.
Türkiye’nin son 15 yılda sağlık alanında büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Rektör Bağlı, buna rağmen organ bağışı konusunda istenilen seviyeye gelinemediğini belirtti. Bağlı, “Türkiye sağlık alanında büyük bir devrim gerçekleştirdi ve biz şu anda bu konuda bir numarayız. En çok konuşulan ve sağlık sistemi iyi olan ülkelerin başında Kanada ve İskandinav ülkeleri geliyor. Ama Türkiye’nin şu anki sağlık sistemi bunların da ötesindedir. Türkiye’de 2004 yılında sağlık sisteminde dönüşümün başlatıldığı zaman pilot uygulamalar yapıldı. Ben de bu pilot uygulamaların yürütücülerinden birisiydim ve hem Malatya hem de Diyarbakır’daki uygulamaları yakından takip ettim. O zamanlar SSK, BağKur, emekli sandığı ve çeşitli birimlerle bir araya gelerek onlardan elde ettiğimiz bilgileri zamanın Sağlık Bakanı Recep beye arz ettik ve yeni sistemde alt yapı bu şekilde sağlandı. Böylelikle sağlık alanında hakikaten Türkiye’de kusursuz bir sistem gerçekleştirildi. Sağlık hizmetlerine ulaşmak, sağlık alanında kullanılan cihazların ve gereçlerin temini, ilaçların karşılanması gibi son 15 yılda Türkiye’de sistematik bir sıkıntı kalmadı. Zamanında göz doktorundan randevu alabilmek için araya Rektörü devreye koymuş biri olarak söyleyebilirim ki, öyle bir sistemden böyle bir sisteme geldik. Şu anki sistemin aksayan kısmı bence organ bağışı kısmı ve Türkiye bunu hak etmiyor. Bunun giderilmesi için hepimizin canla başla çalışıp, ülkemizin sağlık alanında ortaya koymuş olduğu bu hizmetine yakışır, ihtiyaca cevap verecek organ bağışı sayısını arttırmamız gerekiyor” diye konuştu.
Rektör Bağlı’nın konuşmalarının ardından, Nevşehir Devlet Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, ‘Organ Bağışının ve Organ Naklinin Önemi’, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Barış Açıkgöz ‘Beyin Ölümü Tanısı ve Beyin Ölümü ile Koma Durumu Arasındaki Fark’ ve Nevşehir İl Müftülüğü Vaizi Mahmut Özcan ise ‘Organ Naklinin Dini Yönü’ üzerine katılımcıları bilgilendirdi.
Böbrek bekleme listesinde yer alan ve yıllardır diyalize giren NEVÜ personellerinden Coşkun Karacaoğan da, hastalığının kendi yaşantısı üzerinde ortaya çıkardığı zorlukları katılımcılar ile paylaşarak organ bağışı konusunda toplumun daha duyarlı davranmasını istedi.
Soruların cevaplanması ve konuşmacılara çiçek takdimiyle devam eden etkinlik sonunda; katılımcılar ve üniversite öğrencileri organ bekleyen binlerce insana hayat verebilmek için görevliler eşliğinde form doldurarak gönüllü organ bağışçısı oldular.

NEVŞEHİR

12 Kasım 2019 Salı

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