AK Parti milletvekili Açıkgöz ve Belediye Başkanı Süslü, Cevizli esnafı ile buluştu

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AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Uçhisar Cevizli esnafları ile yemekte bir araya geldi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik başkanlığı tarafından düzenlenen yemekte AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü Cevizli mevkiinde bulunan esnaflar ile bir araya geldi. TOKİ tarafından Cevizlide gerçekleştirilecek olan proje hakkında istişarelerde bulunulan toplantıda esnaflara proje ile ilgili bilgiler verildi.

Düzenlenen toplantıya AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’nün yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, mahalle muhtarları ve esnaflar katıldı.

NEVŞEHİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:48

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