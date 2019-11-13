Çocuklar için daha güvenli oyun parkları yapılıyor

Parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri adına oyun gruplarının zeminlerine kauçuk esnek zemin kaplaması yapılıyor.

Nevşehir Belediyesi bir yandan geleceğimiz olan çocuklarımıza yeni oyun alanları oluşturmaya devam ederken bir yandan da parklardaki oyun gruplarını zenginleştiriyor ve daha güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların daha güvenli bir ortamda oyun oynamaları için, parkların zeminini kauçuk ile kaplıyor.

Yaz aylarında Nevşehir’in çeşitli mahallelerindeki birçok parkın zeminini kauçuk ile kaplayan ekipler yeni oluşturduğu parklarda da kauçuk zemin uygulamasını gerçekleştiriyor.

Yapılacak olan çalışmalar ile birlikte önümüzdeki yıl Nevşehir’de zemini kauçuk kaplama olmayan hiçbir park kalmayacak.

NEVŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

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