Evlilik teklifi yapayım derken ünlü yürüyüş yolunu yaktılar

Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan ÜrgüpÜç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir kişi burada bulunan ahşap yürüme yolunu yaktı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ÜrgüpÜç güzellerde kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yaktı. Yürüyüş alanın yandığını gören kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken, yürüyüş yolunda çıkan yangın Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis ekipleri her yerde yürüyüş yolunu yakıp kaçan şüphelileri arıyor.

NEVŞEHİR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:50

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