Kapadokya’da yürüyüş yolunu yakan şahıs yakalandı Yürüyüş yolunu yakan genç nişanlısına evlilik teklif etmek istemiş

Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan ÜrgüpÜç Güzeller mevkisinde evlenme teklifinde bulunmak isterken yangına neden olan şahıs yakalandı.



Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ÜrgüpÜç Güzeller'de kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yakmıştı. Jandarma meydana gelen olayla ilgili başlatmış olduğu geniş çaplı soruşturma sonrasında güvenlik ve MOBESE kameralarından elde ettiği görüntülerden yola çıkarak olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın Aksaray'dan Nevşehir’in Ürgüp ilçesine nişanlısına evlilik teklifi yapmak için geldiğini burada organizasyon için mum ve volkan yaktığı esnada meydana geldiğini anlattığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

NEVŞEHİR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:50

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