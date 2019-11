Nevşehir Belediyespor takım kaptanı Okan Duran, “ Hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz”

Nevşehir Belediyespor Takım Kaptanı Okan Duran, son iki hafta da yaşadıkları puan kayıplarından büyük üzüntü duyduklarını ancak takım olarak toparlanarak hedefe ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Duran, “Biz yönetim, teknik heyet ve oyuncular olarak sezon sonunda hedeflenen başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Taraftarlarımız da bize inansın ve desteklerini sürdürsün.” dedi.

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Nazilli Belediyespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. 12 haftası geride kalan ligde topladığı 18 puanla 5. sırada yer alan ve geçtiğimiz hafta sonu kendi evinde konuk ettiği Kelkit’e 10 mağlup olan kırmızı beyazlı ekipte futbolcular taraftarlara kendilerini affettirmek ve yeni bir çıkış yakalamak için oldukça hırslı.

Takım kaptanı Okan Duran yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu kendi sahalarında hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ve bundan dolayı çok üzgün olduklarını kaydetti. Ligin uzun bir maraton olduğunu ve bu tür beklenmedik sonuçların her takımın başına gelebileceğini belirten Duran, “Son 8 haftalık süreçte iyi bir gidişatımız vardı ancak son iki hafta da yaşananlar bize yakışmadı. Bu durumun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Önümüzde Nazilli müsabakası var. Takım arkadaşlarımız ve teknik ekibimizle bu maça çok iyi hazırlandık ve elimizden geleni yapacağız. Allah’ın izni ile oradan iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.

Futbol olarak başarıya aç, karakterli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve şehrin kendilerinden beklentilerini çok iyi bildiklerini ifade eden Duran, “Nevşehir’i seven herklesin bu takıma sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu takım aile gibi bir takım. Güveni ve desteği taraftarlardan, şehirden aldığı sürece bu takım hedeflediği yere gelecek. Başarı kolay elde edilmiyor. Takımlar zaman zaman zor günlerden geçebiliyor ama sabırlı olanlar başarıya ulaşabiliyor. Biz şampiyonluk için heyecanımızı ve inancımızı hiçbir zaman yitirmedik. Biz yönetimimiz, teknik ekip ve oyuncular olarak bir aile gibiyiz. Bu aileye taraftarlarımızda destek verdikleri sürece başarının geleceğinden hiç şüphem yok.” şeklinde konuştu.

Kırmızı beyazlı kulübe gönül veren taraftarlardan da kendilerine verdikleri desteği sürdürmelerini isteyen Okan Duran, taraftarların desteği olmadan arzulanan başarının yakalanamayacağını vurguladı. Özellikle iç saha maçlarında taraftarların rakip takımlar üzerinde kuracakları baskıya çok ihtiyaçları olduğunu söyleyen Duran, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bazen futbolcular olarak kötü oynayabiliyoruz, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamayabiliyoruz, bunun farkındayız. Taraftarlarımız bu durumda tepki gösteriyorlar. Onlara da her zaman hak veriyoruz. Ama unutmasınlar ki hiçbir arkadaşım sahaya kötü oynamak için çıkmıyor. Biz bu şehri seviyoruz. Futbolda birlikte olan, aile olan takımlar başarıya ulaşabiliyor. Biz sezon sonu istediğimiz hedefe ulaşacağıma inanıyoruz ama bizle birlikte şehrin de buna inanması gerek. Taraftarlar itici bir güç. Bizim taraftarımız zaman zaman sabırsız olabiliyor. Onları da tabi ki anlıyoruz ama bu süreçte biraz daha sabır bekliyoruz. Burada başarı için kurulan bir kadro var ve beklenti çok yüksek. Bize duyulan güven ve destekle her şeyin üstesinden geleceğiz.”

