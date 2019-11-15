Nevşehir Belediyesi çalışıyor, kentin çehresi değişiyor

Nevşehir Belediyesi, yaz aylarında araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yaptığı çalışmalarla kentin çehresini değiştirdi. Birçok cadde de parke taş uygulamasına son veren belediye ekipleri, sıcak asfalt ile vatandaşların ulaşım konforunu arttırdı.

Şehrin en önemli sorunlarından biri olan şehir içi ulaşım konusunda Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla ciddi bir altyapı ve üstyapı atağı başlatan Nevşehir Belediyesi ekipleri, yaz aylarında yoğun bir mesai gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli gerçekleştirdiği çalışmalar ile birlikte Lale Caddesi, Mustafa Parmaksız Caddesi ve Saatçi Hoca Caddesi gibi şehrin en işlek caddeleri hem altyapısı hem de üstyapısı ile tamamen yenilendi. Bu çalışmalar sırasında ayrıca Meteris Meydanı yapılan yeni düzenleme ile birlikte bambaşka bir görünüm kazandı.

Ana caddelerin ardından şehir merkezinde esnafların yoğun olarak bulunduğu Belediye Caddesi, Hastane Caddesi, Ada Sokak, Keçeciler Caddesi ve Tahmis Caddesi’nde çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, bu bölgedeki parke taşları da kaldırarak sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Asfalt çalışması yaptığı tüm caddelerde yaya kaldırımlarını da yenileyerek ve bazı bölgelerde şehirde ilk kez uygulanan yeşil bant çalışmasını gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, vatandaşlardan ve esnaftan tam not aldı.

Yaz aylarında Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sabahın erken saatlerinde başlayarak gece saatlerine kadar devam eden ve hafta sonları da süren yoğun çalışma mesaisi içerisinde bu bölgelerde aynı zamanda altyapı da tamamen yenilendi. İlk olarak şehrin 3050 yıllık içme suyu hatlarını değiştirerek bu bölgeleri eski asbestli pik borulardan kurtaran Nevşehir Belediyesi, ayrıca sağanak yağışlarda hem yayaların hem de esnafları çilesine son vererek yağmur suyu drenaj hatları oluşturdu.

2020 Şubat ayından itibaren altyapı ve üstyapı atağını sürdürmeye devam edecek olan Nevşehir Belediyesi, son 6 ay içerisinde 6500 metre sıcak asfalt, 27 bin metre kare doğal taş kaplama yaya kaldırımı, 10 bin metre yeşil bant, 6200 metre yağmur suyu drenaj hattı, 8 bin metre içme suyu yenileme, 2000 metre kanalizasyon hattı ve 1200 metre içme suyu ana isale hattı çalışması gerçekleştirerek milyonlarca liralık bir yatırım yaptı.

NEVŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.