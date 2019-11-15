Ürgüplü kadınlar Mardin sabunu üretiyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında açılan kursta kadınlar Mardin sabununun yapımını öğreniyor.

Mardin Aselcioğlu firması tarafından Konya Ovası Projesi kapsamında Ürgüp’te kadınlara yöresel Mardin sabunu üretimi kursu veriliyor. Kadınlar, zeytinyağı ve defne yaprağından günde 120 kilogram sabun üretiyor. Mardin Aselcioğlu yöneticisi Mehmet Özyurtseven, Ürgüp’te kadınlara yöresel Mardin sabun yapımı öğrettiklerini söyledi. Özyurtseven, “Ürgüp’te Mardin yöresine ait sabunlar da yapıyoruz. KOP’un desteklediği kadın istihdamı kapsamında kadınlarımıza sabun pişirmeyi öğretiyoruz. Yaptığımız sabunlar zeytinyağı ve defne yaprağından yapılıyor. Bir tane set tip dediğimiz sabun ve Marsilya tipi sabun yapıyoruz. Set tip sabun aynı gün pazara sevk edilir. Yumuşak tip sabun ise en az 2 ay bekletilerek pazara sunulur. Burada bir hafta boyunca dersimizi veriyoruz. Sonrasında kadınlarımızla sabun yapımına devam ediyoruz. Günde 120 kilogram sabun üretiyoruz” dedi.

Sabun yapım kursuna katılan Jale Mutlu, “KOP İdaresinin kadın kollarının desteklediği kurslara katılıyorum. Ustamız da Mardin’den geliyor. Bize sabun yapımını öğretiyor. Kendimiz el emeğimiz sabunlarımızı üretiyoruz” diye konuştu.

NEVŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

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