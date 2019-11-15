Nevşehir’de FETÖ ve DEAŞ’tan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FEÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şahıs FETÖ terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan 1 şahıs ise DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu şekilde elde edilen istihbarı çalışmaları sonrasında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

NEVŞEHİR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

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