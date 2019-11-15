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Nevşehir’de aranan 22 kişiden 7’si tutuklandı

İHA

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan yol kontrol ve denetleme noktasında yapılan çalışmalar sonrasında aranan 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 kişiden 14’ü adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 7 kişi ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR

15 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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