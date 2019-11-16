Nevşehir’de yeni doğanlar ve vefat edenler için fidan dikilecek

Nevşehir’de yeni doğanlar ve vefat edenler için oluşturulan Vefa Ormanı’na yeni fidanlar dikiliyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da katılacağı etkinlik 17 Kasım 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Nevşehir’de yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisini aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edinmek, çevre anlayışını geliştirmek amacıyla Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan ve bu amaçla her yeni doğan ve vefat edenler için dikilen fidanlarla oluşturtulan Vefa Ormanı’nda 2. fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra yeni doğan bebekleri ve vefat eden yakınları adına fidan dikiminin yapılacağı ailelerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan etkinlik 17 Kasım 2019 Pazar günü Saat 16.00’da başlayacak.

Nevşehir Kalesi yakınlarındaki Kahveci Dağı eteklerinde bulunan Vefa Ormanı’na ulaşım için Saat 15.30’dan itibaren Nevşehir Belediyesi önünden servisler kaldırılacak.

NEVŞEHİR 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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