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Nevşehir’de Şanlıurfa sıra gecesi programı düzenlendi

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şanlıurfa Sıra Gecesi programı büyük ilgi gördü. Gecede Belediye Başkanı Rasim Arı, tazminat davalarından kazandığı para ile vatandaşlara çiğköfte ikram ederken, yapılan çekilişle 15 kişiye balon turu 20 kişiye ise Big Bus turu hediye edildi.

Nevşehir’de Şanlıurfa sıra gecesi programı düzenlendi

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şanlıurfa Sıra Gecesi programı büyük ilgi gördü. Gecede Belediye Başkanı Rasim Arı, tazminat davalarından kazandığı para ile vatandaşlara çiğköfte ikram ederken, yapılan çekilişle 15 kişiye balon turu 20 kişiye ise Big Bus turu hediye edildi.
Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Etkinliklerinin ilk programı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Şanlıurfa Sıra Gecesi grubunun konuk olduğu geceye Nevşehirli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gecede konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Nevşehir’e hizmet edebilmek ve verdiği sözleri yerine getirmek için büyük bir özveri ve gayretle çalıştığını ve kısa sürede hem altyapı ve hem de üstyapı çalışmaları ile önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi.
Yaz aylarında gerçekleştirdikleri ve şehrin çehresini değiştiren çalışmaların ardından kış aylarında kültürel ve sosyal etkinliklere ağırlık vereceklerini ve bu amaçla bu yıl ilk kez Kültür ve Sanat Etkinlikleri programı düzenleyeceklerini açıklayan Arı, etkinlikler çerçevesinde Şanlıurfa Sıra Gecesi grubunun yanı sıra önümüzdeki günlerde Gürcistan Halk Danslar Topluluğunun Nevşehirlilerle buluşacağını ifade etti.
29 Kasım Cumartesi günü başlayacak olan 1. Kitap Fuarı’nın da büyük ilgi görmesini beklediklerini söyleyen Arı, “Kış aylarında vatandaşlarımız ile daha fazla bir araya gelebilmek için birçok kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyeceğiz. Bunların birçoğu için belediyemizin bütçesinden beş kuruş para harcamayacağız. Bu gece için Şanlıurfa’dan getirdiğimiz sanatçı dostlarımıza bir iş insanımız sponsor oldu. Onun haricindeki tüm masrafları ise çeşitli yollardan hakkımda asılsız haberler yapan, iftira atan kişilere karşı açtığım davalardan kazandığım paralardan karşıladık. Bizim tek derdimiz, sevdalısı olduğum şehrimize, doğduğumuz topraklara borcumuzu ödemek. Canım hemşehrilerimi hak ettikleri hizmetlerle buluşturmak için çıktığımız bu yolculukta, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise, Türkiye’nin yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde tanıştığı AK Belediyecilik sayesinde bugün Türkiye’nin yerel yönetimlerde büyük bir başarı yakaladığını ve bunun en güzel örneklerinden birinin de Nevşehir’de yaşandığını söyledi. Menekşe, “İlk olarak Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’da AK Belediyeciliği bizlere gösterdi. Onun izinden yola çıkarak bugün Türkiye’nin birçok şehrinde AK Partili belediyelerimiz önemli hizmetlere imza atıyor. Nevşehir’de bu illerimizden bir tanesi. Ben Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya bu güzel çalışmalarından dolayı tüm Nevşehirliler adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Tekin Tatar eşliğinde Şanlıurfa Ateşi Sıra Gecesi Grubu, seslendirdikleri birbirinden güzel türkülerle Nevşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Grubun Urfa yöresine ait seslendirdiği türkülere protokolün yanı sıra salonu dolduran yüzlerce kişi de zaman zaman eşlik etti.
Grubun konseri sırasında Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başta sosyal medya olmak üzere çeşitli kanallardan kendisi hakkında hakaret ve iftirada bulunan kişilere karşı açtığı davalardan kazandığı tazminatlarla yapılan çiğ köfteler salondaki Nevşehirlilere ikram edildi. Başkan Arı sahnede hazırlanan çiğköfteleri çocuklara kendi elleri ile yedirdi.
Gecede ayrıca yapılan çekilişle salonda bulunan kişiler arasından 15 kişiye balon turu, 20 kişiye ise Big Bus hediyesi verildi. Dağıtılan bu hediyelere ise; Nevşehir, Ankara ve İstanbul’da bulunan turizmciler sponsor oldu.
Şanlıurfa Ateşi Sıra Gecesi programına AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Belediye Başkan Yardımcıları, bazı belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

NEVŞEHİR

18 Kasım 2019 Pazartesi

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