Kapadokya’da define avcısı suçüstü yakalandı

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Nevşehir’in Avanos ilçesinde kaçak define arayan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Avanos ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında izinsiz kazı yapan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli ile birlikte 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 10 adet sikke ve 4 adet çeşitli tarihi eser ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NEVŞEHİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

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