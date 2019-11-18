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Özel insanlar, masa tenisi oynadı

İHA

Masa Tenisi Nevşehir İl Temsilciliği tarafından Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde farkındalık turnuvası düzenlendi.

Özel insanlar, masa tenisi oynadı

Masa Tenisi Nevşehir İl Temsilciliği tarafından Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde farkındalık turnuvası düzenlendi.
Nevşehir İl Temsilcisi Melahat Yedek Bukan ve beraberindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve 18 yaş üstü zihinsel engellilerin faydalandığı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nin bahçesine masa tenisi grupları kuran İl Temsilcisi Bukan ve beraberindekiler burada ilk olarak öğrencilere masa tenisi hakkında bilgiler verdi.
Daha sonra özel insanlarla birlikte açık alanda masa tenisi oynayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, özel insanlara farklı bir gün yaşattılar.

NEVŞEHİR

18 Kasım 2019 Pazartesi

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