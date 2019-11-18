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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "84 teknoparkımızda 50 binden fazla araştırmacı çalışıyor"

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tekponarklar Türkiye’deki ArGe ekosisteminin önemli paydaşlarından bir tanesi. Şu anda ülkemizde 84 teknoparkımızda 50 binden fazla araştırmacı, bilimsel temelli, teknolojik temelli girişimlerini hayata geçirmek için Türkiye’nin her tarafında çalışıyorlar" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Köse'nin karşıladığı Bakan Varank’a ziyaretinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe eşlik etti. Bakan Varank ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Rektör Bağlı, üniversite ve üniversitenin şehir ile yürüttüğü ortak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Rektör Bağlı, “Üniversitemiz akademik ve bilimsel çalışmalarla birlikte ülkenin kalkınmasına öncülük edecek gerek kamu kurum ve kuruluşları ile gerekse özel sektörlerle de önemli çalışmalar ve projelere destek olmakta. Özellikle üniversitemiz bünyesinde bulunan Kapadokya Teknopark Nevşehir’de özel sektörle ArGe çalışmaları başta olmak üzere proje bazlı ortak çalışmalarımız da bulunmakta. Üniversitemizin önemli bir bölümü hayırseverlerimizin desteği ile kurulduğu için şehirüniversite işbirliğine de büyük önem veriyoruz ve şehrin bizden beklentilerinin farkında olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Diğer taraftan 18 bini merkezde olmak üzere 7 ilçemizden 6 ilçemizde bulunan diğer kampüslerimiz ile 22 bin öğrencimiz eğitim görmekte. Her sene öğrenci sayımız ile birlikte akademik ve idari personelimiz de artmakta. Üniversitemizde halihazırda 4 enstitümüz, 9 fakültemiz, 2 yüksekokulumuz, 9 meslek yüksekokulumuz ve 16 araştırma merkezimiz var. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde uygulama otelimiz bulunmakta olup, malumunuz olduğu üzere turizm alanında sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasında üzerimize düşeni yapıyoruz. Üniversitemizde Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalımız bulunmakta, bunun yanı sıra Çince bölümünü de açmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.
Üniversitenin yürüttüğü çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirten Varank, “Şehir ile iç içe olan üniversiteniz hakikaten de güzel bir mimari yapıya sahip. Buna şehrin de destek vermesi ve üniversiteyi sahiplenmesi de ayrıca önem arz etmekte” dedi.
İkinci bir yabancı dilin önemine de dikkat çeken Bakan Varank, “İngilizce'den sonra özellikle turizm alanında Uzak Doğu ile irtibatı olan bir şehir de olmanız ikinci bir dilin gereğini zorunla hale getiriyor ve sizin de üniversite olarak ikinci ve diğer dillere önem vermeniz güzel” ifadelerini kullandı.
Üniversitenin şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazan Bakan Varank’a Rektör Bağlı tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Bakan Varank, Kapadokya Teknopark’ı açtı
Bakan Varank, Rektör Bağlı’yı ziyaretinin ardından NEVÜ bünyesindeki Kapadokya Teknopark’ın açılışını yaptı. Açılışta konuşan Rektör Bağlı, “Biz üniversitesanayi işbirliği kapsamında göreve geldiğimizden bu yana çok kapsamlı ve çeşitli çalışmalar yürütmek suretiyle kentimizin potansiyeline katma değer sağlayabilmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bunun en önemli bileşenlerinden biri de bildiğiniz gibi Teknopark. Aynı zamanda bims üzerine laboratuvar kurma çalışmalarımız da devam ediyor. Diğer taraftan malumuz olduğu üzere bölgemiz patates üretimi ve patatesle ilgili ticari faaliyetlerin yapıldığı bir ilimiz. Bununla ilgili ArGe bilimi çalışmalarının ilk defa laboratuvar ortamında Nevşehir’de yapılması için çalışmalarımızı ve alt yapımızı tamamladık” dedi.
NEVÜ bünyesinde kurulacak olan laboratuvar ile birlikte patates ve patates tohumu çeşitliliği açısından Nevşehir’in patates üstü olacağını belirten Milletvekili Mustafa Açıkgöz, “Üniversite ve şehrin birleşmesi ve bütünleşmesinde göstermiş olduğu özveriden dolayı rektör hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bu konudaki eksikliği kendileri kapattı. Bizim Nevşehir olarak burada hem bims, hem de patatesle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda bu patates analiz laboratuvarı ile hem tohum analizi hem toprak analizi Nevşehir’de yapılacak. Bununla beraber hem Türk tohumuna kazandıracağımız yeni patates tohumunu hem de yeni patates türleriyle burası bir patates üstü olacak. Bu konuda rektörümüz ve değerli çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Üniversitemiz gerçekten Anadolu’nun ve Hacı Bektaşı Veli’nin hoşgörüsünü taşıyan, teknoloji ve bilimi içerisinde barındıran güzel bir üniversitemiz. Böyle bir üniversitede sizleri ağırlamak bizlere büyük onur verdi” diye konuştu.
Teknoparkların önemine vurgu yapan Milletvekili Yücel Menekşe, “Öncelikle sayın bakanımıza ilimize teşriflerinden dolayı Nevşehirliler adına teşekkür etmek istiyorum. Teknopark ve teknoloji artık ülkelerin vazgeçilmezi. Dolayısıyla bilimsel ve ArGe çalışmaları artık üniversitelerin sanayiüniversite işbirliğinde hayat bulması ve bölge kaynaklarının ülke açısından ve dünya platformunda daha verimli ve randımanlı kullanılması açısından önem arz etmektedir. Bu Teknoparklar şu anda Türkiye’de çoğu üniversitelerimizde hayat bulmuş durumda. Tabii burada sayın bakanımıza bu çalışmalara ağırlık vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bölge kaynaklarını Nevşehir için bims, patates, turizm gibi, başka iller için yer altı ve yer üstü kaynaklarını ArGe çalışmalarıyla bunları daha verimli kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamak bu kurumların asli görevleri olacağını düşünüyorum” dedi.

"Şu anda ülkemizde 84 teknoparkımızda 50 binden fazla araştırmacı çalışıyor"
Bakan Varank ise, “Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından itibaren Türkiye’de ArGe ekosistemini üretken bir hale getirmek için oldukça büyük yatırımlar yaptık. Geçtiğimiz aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinde de belirttiğimiz gibi tekponarklar Türkiye’deki ArGe ekosisteminin önemli paydaşlarından bir tanesi. Şu anda ülkemizde 84 teknoparkımızda 50 binden fazla araştırmacı, bilimsel temelli, teknolojik temelli girişimlerini hayata geçirmek için Türkiye’nin her tarafında çalışıyorlar. Yurt dışından gelen misafirlerimizle teknoparklarımızı gezdiğimizde güzel örnekleri gezdiğimizde emin olun kendileri bu manada Türkiye’nin geldiği seviyeden ve üniversitesanayi işbirliği, üniversiteArGe işbirliği olacak şekilde Türkiye’de bu alt yapının geldiği seviyeden oldukça etkileniyorlar. Burası da inşallah Nevşehirimize önemli katkılar sağlayacak. Üniversitesanayi ve üniversitetarım enstitüsü işbirliğini sağlayacak önemli merkezlerden bir tanesi konumuna gelecek. Ben ilk defa bu üniversiteyi ziyaret ediyorum. Gerçekten şehrin eşrafının bu üniversiteye sahip çıkması ve böyle bir ilim yuvasının Nevşehirimize kazandırılmış olması hem bu şehir için hem bölge için önemli bir kazanım olarak ortaya çıkıyor. İnşallah biz temel bilimlerin yanında ticarileşsek, katma değer üretecek buradan girişimcilerin çıkması ve buradan ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak yapıların çıkmasını temenni ediyorum. Bu manada da biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ve bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yerel kalkınmayı da ajandasına almış, gerek bölge idareleri, gerekse kalkınma ajansları ve üniversitemizle birlikte işbirliğimizi geliştireceğiz. Bildiğiniz gibi dünyada rekabet etmenin koşulları değişiyor. Özellikle teknolojideki yıkıcı gelişmelerle birlikte, üretim tekniklerinden tarım yapmaya kadar, sosyal hayata kadar her alanda değişiklikler yaşıyoruz. Artık üretimde, sanayi de rekabet edebilirliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi inovasyon haline gelmiş durumda. Yani üniversitelerdeki teorik bilgiyi pratikle buluşturarak inovasyonla gerçekten yüksek katma değerli ürünler üretmeli ve bunları verimli usullerle dünyayla rekabet edebilir hale getirmemiz gerekiyor. Buradan da gerek potansiyeli yüksek tarım olsun, patates olsun, bims dediğimiz yapı malzemeleri gibi bu alanlarda inşallah güzel çalışmalara üniversitemiz ve sanayimiz bizlerin de katkılarıyla imza atacaklardır. Bu vesileyle bu fırsatı bize veren sayın hocamıza teşekkür ederken, teknoparkımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Bakan Varank ve protokol üyeleri, katılımcılar eşliğinde Kapadokya Teknopark’ın açılışını gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Kapadokya Teknopark Müdürü Doç. Dr. Metin Duyar ve görevli personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Varank, çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Okuma salonuna Bakan Varank'ın 15 Temmuz şehidi kardeşinin ismi verildi
Bakan Varank, Kapadokya Teknopark’taki incelemelerinin ardından 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde şehit olan kardeşi Prof. Dr. İlhan Varank’ın isminin verildiği kütüphanedeki ‘Şehit Prof. Dr. İlhan Varank 7/24 Açık Okuma Salonu’nun açılışını yaptı. Kardeşinin isminin verilmesinin kendisini oldukça duygulandırdığını belirterek okuma salonunda bulunan öğrencilerle sohbet eden Bakan Varank, daha sonra üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi ve içerisinde bulunan Sanat Müzesi'ni gezdi. Bakan Varank, son olarak NEVÜ tarafından düzenlenen ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Haftası’ kapsamında üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Salonu'nda açılan ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sergisi’ni gezdi.

NEVŞEHİR

18 Kasım 2019 Pazartesi

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