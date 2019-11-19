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Ürgüp’te Belediye hizmet birimleri Turgut Özal Kültür Merkezi’ne taşındı

İHA

Ürgüp Belediyesinde başlatılan inşaat ve yenileme çalışmaları sebebiyle belediyenin hizmet birimleri geçici olarak Turgut Özal Kültür Merkezi'ne taşındı.

Ürgüp’te Belediye hizmet birimleri Turgut Özal Kültür Merkezi’ne taşındı

Ürgüp Belediyesinde başlatılan inşaat ve yenileme çalışmaları sebebiyle belediyenin hizmet birimleri geçici olarak Turgut Özal Kültür Merkezi’ne taşındı.
Belediye hizmetlerinin inşaat süresince de aksamadan devam etmesi için tüm birimlerin Turgut Özal Kültür Merkezinde hizmet vermeye devam edeceğinin altını çizen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için mevcut binamızda planladığımız inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. İnşaat süresince geçici olarak Turgut Özal Kültür Merkezimizde tüm belediye iş ve işlemleri kesintisiz olarak devam edecek. 2020 Nisan ayıyla birlikte inşallah yenilenen hizmet binamızda daha kurumsal yapısıyla Ürgüp’e yakışacak bir bina ile hizmet vermeye devam edecek.” Dedi.
İnşaat süresince Fen İşleri, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Su ve gelirler servisi, Emlak servisi, Evlendirme Turgut Özal Kültür Merkezinde, Zabıta hizmetleri Belediye garajında, Kültür ve Basın birimleri mevcut binada hizmet vermeye devam edecek.

NEVŞEHİR

19 Kasım 2019 Salı

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