Su gider borusuna Türk işi çözüm

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Nevşehir’de apartman sakinlerinin su gider borusuna buldukları çözüm fıkraları aratmıyor.

Emek Mahallesinde bulunan bir apartmanda apartman sakinlerinin su gider borusuna buldukları ilginç çözüm, tebessüm ettirdi. Çatı katında biriken su birikintisinin gitmesi için yapılan oluk borusunun apartmanın bahçesinde kaldığını gören apartman sakinleri, boruları ek boru ile menfezin üstünden geçirdi. Görenlerin bir daha baktığı olayda böyle bir çözüm ancak Türkiye’de olur dedirtti.

NEVŞEHİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:54

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