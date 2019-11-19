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Belediye Başkanı Arı, Türkiye ve dünya dereceleri elde eden sporcuları kutladı

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Atletizm, Karma Dövüş ve Wushu Kung Fu branşlarında düzenlenen çeşitli turnuva ve şampiyonalarda Dünya ve Türkiye dereceleri elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını kabul etti. Genç sporcu ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Arı, spora yaptıkları yatırımlarla Nevşehir'i bir spor kenti haline getireceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Arı, Türkiye ve dünya dereceleri elde eden sporcuları kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Atletizm, Karma Dövüş ve Wushu Kung Fu branşlarında düzenlenen çeşitli turnuva ve şampiyonalarda Dünya ve Türkiye dereceleri elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını kabul etti. Genç sporcu ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Arı, spora yaptıkları yatırımlarla Nevşehir’i bir spor kenti haline getireceklerini söyledi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, Ekim ve Kasım ayında düzenlenen çeşitli turnuva ve şampiyonalarda dünya ve Türkiye dereceleri elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. İlk olarak Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 47 şehirden 825 atletin katılımı ile Ankara’da düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusunda Küçük Kızlar kategorisinde takım halinde 2’nci olan ve ferdi sıralamada ise Türkiye 3.’lüğü derecesi elde eden Zehra Aldatmaz, Esmanur Çıtak, Bengisu Akar ve Sueda Güzel ile Antrenörleri İsa Demir ve Hakan Köstekçi’yi kabul eden Başkan Arı, genç sporcuları başarılarından dolayı kutladı.
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Kayserispor Kalecisi İsmail Çipe ve rap sanatçısı Resul Aydemir’in de bulunduğu ziyarette sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Arı, minik sporculardan daha fazla çalışarak başarılarını sürdürmesini istedi.
Arı, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 96. Yıl dönümü nedeniyle Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası müsabakaları katılan ve 52 kg’da bölge 2.’si olan Sıdıka Sarıtosun, 48 kg Yıldız Bayanlar kategorisinde 3.’sü olan Şevval Paslanmaz ve 56 kg Yıldız Bayanlar kategorisinde 3.’sü olan İmran Atar’ı kabul etti.
Kendisinin göreve gelmesinin ardından faaliyetlerine başlayan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün kısa sürede elde ettiği başarıların kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Arı, Türkiye’nin gelecek yıllardaki milli takım kadrolarının Nevşehir’den çıkan bu sporculardan oluşacağını ifade etti.
Başkan Arı son olarak İtalya'da gerçekleştirilen Karma Dövüş Sporları MMA 69 kg finalinde Polonyalı rakibi İgowski İgor’u yenerek dünya şampiyonu olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Furkan Yasir Yalçın ve antrenörü Murat Canpolat’ı kabul etti.
İtalya’da elde ettiği dünya şampiyonluğu ile Ay Yıldızlı Türk Bayrağını dalgalandıran Furkan Yasir Yalçın’ın bu başarısından dolayı altın ile ödüllendiren Arı, "Genç kardeşimiz bizlerin göğsünü kabarttı. Türk’ün gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren kardeşimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.
Başkan Arı, göreve gelmesinin ardından Nevşehir Belediyesi olarak spora ciddi yatırımlar yaptıklarını hatırlatarak Türk sporuna olan bu desteklerinin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini kaydetti. TFF 3. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor’un yanı sıra kente Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden bir takım kazandırdıklarını hatırlatan Arı, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında da yüzlerce genç sporcuya destek verdiklerini söyledi.
Bireysel sporlara büyük önem verdiklerini ve Nevşehir’i bir spor kenti haline getirmek istediklerini vurgulayan Arı, “Biz istiyoruz ki Nevşehirli gençlerimiz, çocuklarımız spor yapsınlar. Bunun için belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Şehrimizi bir spor kenti haline getirmek için belediye olarak gerekli tüm altyapıyı hazırlıyoruz. Bu konuda bakanlığımızın da bize çok ciddi bir desteği var. Ben inanıyorum ki gelecek yıllarda birçok branşta Türk milli takımlarının kadrosunda çok sayıda Nevşehirli gencimiz yer alacak.” Dedi.

NEVŞEHİR

19 Kasım 2019 Salı

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