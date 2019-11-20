NEVÜ’ye “Yılın En İyi Üniversitesi” ödülü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz (ÜSET) Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, 13 madalya ile birlikte “Yılın En İyi Üniversitesi” kupasını kazandı.

NEVÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, dünya genelinde 45 federasyon ve derneğin katkısıyla gerçekleşen uluslararası “I. Gastro World Master Chefs International” yarışmasında toplamda 13 madalya kazanarak, “Yılın En İyi Üniversitesi” kupasını NEVÜ’ye getirdi.

Yarışmaya, Ürgüp Kaymakamlığı ve NEVÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının katkılarıyla Öğr. Gör. Osman Özer koordinatörlüğünde Aşçılık Programı öğrencileri Cemre Monaz, Hatice Asel Bodur, Neslihan Panuş, Esra Poyraz, Nesibe Demirlek, Onur Karataş, İsmail Has, Sima Özdemir, Beyza Çiftçi ve Berat Gürler katıldı. Öğrenciler, bireysel et, bireysel tavuk, balık, tatlı ve ekip kategorilerinde toplam 13 madalya elde ettiler.

Yarışmanın ardından ÜSET MYO Müdürü Doç. Dr. Aziz Gökhan Özkoç’u makamından ziyaret eden Öğr. Gör. Osman Özer ve yarışma ekibi, “Yılın En İyi Üniversitesi” kupasını kendilerine takdim ettiler. Yarışma ekibini bu prestijli ödülü üniversiteye kazandırdıkları için tebrik eden Özkoç, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı başta olmak üzere üniversitenin Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

NEVŞEHİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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