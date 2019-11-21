Kapadokya’da 178 kaçak yapı yıkıldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayından bugüne kadar 178 kaçak yapı yıkıldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 17 Şubat 2019 tarihinden bugüne kadar 178 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Bölgede bugüne kadar Nevşehir’in Avanos ve Ürgüp ilçelerinin yanı sıra Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldelerinde bugüne kadar tespit edilen 178 kaçak yapı yıkımı gerçekleşirken kaçak yapı yıkımlarının bölgede devam ettiği öğrenildi.

NEVŞEHİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.