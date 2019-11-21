Aksaray’da aranan şüpheli Nevşehir’de tutuklandı

Aksaray adli makamlarınca taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan aranan şüpheli Nevşehir’de yakalandı.

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim sırasında yapılan GBT kontrolünde Aksaray adli makamlarınca taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan yakalama emri ile aranan 62 yaşındaki M.İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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