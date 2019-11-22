Nevşehir Belediyesi 1.Kitap fuarı 29 Kasım’da başlıyor

Nevşehir Belediyesi’nin düzenlediği, Nevşehirli kitapseverleri yazarlar ve yayınevleriyle bir araya getirecek olan 1. Kitap Fuarı 29 Kasım Cuma günü açılıyor.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri Etkinlikleri kapsamında çok sayıda yayınevi ve markanın katılımıyla gerçekleşecek ve birçok yazarı kitapseverlerle buluşturacak 1. Kitap Fuarı, 29 Kasım8 Aralık tarihleri arasında Forum Kapadokya AVM’de düzenlenecek.

Nevşehirlilerin birçok ünlü yazarla bir araya gelip tanışma şansı bulacakları fuar 10:00 ve 22:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Nevşehir’de ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi görmesi beklenen fuarda Sinan Yağmur, Uğur Arslan, Reyhan Karaca, Işıl Akkoyunlu, Şafak Pala, Sinan Ceylan, Fikret Eroğlu, Fendiye Dinç, Nihat Gökmen, D.Ali Gültekin, Zuhal Ay, Tarkan Köylü, Nurullah Genç, Temirağa Demir ve Kahraman Tazeoğlu gibi yazarlar yer alacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bundan böyle her yıl geleneksel olarak düzenleyecekleri kitap fuarına yoğun bir katılım beklediklerini belirterek, fuarda pek çok ünlü yazarın imza günlerinde okurlarıyla buluşacağını söyledi. Başkan Rasim Arı, “Düzenlediğimiz fuarda gençlerimizi, çocuklarımızı, okumayı seven tüm vatandaşlarımızı kitapla buluşturacağız. Ben tüm hemşehrilerimi fuarımıza, kitapla ve yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum” dedi.

NEVŞEHİR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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