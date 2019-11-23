Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz, irfan ordusunun fedakâr mensubu, emek, sabır ve hoşgörü timsali öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularla kutladığını belirtti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz, irfan ordusunun fedakâr mensubu, emek, sabır ve hoşgörü timsali öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutladığını belirtti.
Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, öğretmenlerin her şart ve koşulda eğitimin bir neferi olmaya devam ederek ülkemizin gelişip kalkınmasında, çağdaş medeniyetler arasında yerini almasında son derece önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı. Arı, öğretmenlerin, geçmişini bilen, geleceğe güvenle bakan, okumayı ve araştırmayı seven, iyi ahlaklı, milli değerlerine sahip çıkan, insana ve emeğe değer veren nesiller yetiştirmek gibi önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye’sinin, ülkemizin her bir köşesinde fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükseleceğini belirten Arı, “İlk emri ‘oku’ olan bir dinin mensupları olan bizler için, öğrenmenin ve öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Büyük milletimizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi; her şartta ve koşulda yetiştirmeyi amaç edinerek, milletimizin maddi ve manevi gelişmişlik düzeyini, varlık ve bekasını yükseltecek beşeri gücün en büyük mimarı; elleri öpülesi değerli öğretmenlerimizdir. Bu duygularla, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, gençlerimizi ve geleceğimizi emanet ettiğimiz, Nevşehir ve ülkemizin her köşesinde fedakarca hizmet veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor; görevleri başında şehit olan ve vefat eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

NEVŞEHİR

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir Belediyesi 1.Kitap fuarı 29 Kasım’da başlıyor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi 1.Kitap fuarı 29 Kasım’da ...
Jandarma uyuşturucudan 3 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucudan 3 kişiyi gözaltına aldı
KÜN’de ‘Japonya’da bir Osmanlı gemisi’ konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER KÜN’de ‘Japonya’da bir Osmanlı gemisi’ konferansı ...
KAPHİB Meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER KAPHİB Meclis toplantısı yapıldı
Nevşehir’de FETÖ’dan 3 şahsa işlem yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de FETÖ’dan 3 şahsa işlem yapıldı
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Cevizli esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Cevizli esnafı ile ...
NEVÜ İlahiyat Fakültesi “Hz. Peygamber ve Aile” konulu panel düzenledi
YEREL HABERLER NEVÜ İlahiyat Fakültesi “Hz. Peygamber ve Aile” ...
Sıcak hava balonuyla kuşbakışı Kapadokya keşfi
YEREL HABERLER Sıcak hava balonuyla kuşbakışı Kapadokya keşfi
Kapadokya'da doğal yapıyı bozan 41 iş yeri yıkıldı
YEREL HABERLER Kapadokya'da doğal yapıyı bozan 41 iş yeri yıkıldı
Aksaray’da aranan şüpheli Nevşehir’de tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray’da aranan şüpheli Nevşehir’de tutuklandı
Kapadokya’da 178 kaçak yapı yıkıldı
YEREL HABERLER Kapadokya’da 178 kaçak yapı yıkıldı
Öğrenciler ara tatilini Nissara AVM’de planetaryum çadırında geçiriyor
YEREL HABERLER Öğrenciler ara tatilini Nissara AVM’de planetaryum ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X