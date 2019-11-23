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Atlı jandarma turistlerin gözdesi oldu Atlı jandarma timleri Kapadokya’da turistlerin güvenliğini ...

İHA

Nevşehir'de, 2003 yılından beri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren JAKEM'de yetiştirilen ve özellikle turizm bölgelerinde motorlu taşıtların giremediği alanlar ile asayiş olaylarında kullanılan atlar, turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini korumak için görev alıyor.

Atlı jandarma turistlerin gözdesi oldu Atlı jandarma timleri Kapadokya’da turistlerin güvenliğini sağlıyor

Nevşehir'de, 2003 yılından beri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren JAKEM'de yetiştirilen ve özellikle turizm bölgelerinde motorlu taşıtların giremediği alanlar ile asayiş olaylarında kullanılan atlar, turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini korumak için görev alıyor.
Nevşehir’de bulunan Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi(JAKEM) Komutanlığında görev yapan atlı birlikler Türkiye’nin dört bir yanında görev alarak yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görev alıyorlar. Yaz döneminde başta Kapadokya olmak üzere, Antalya, Çanakkale, Aydın, Bursa, Afyonkarahisar ve Bilecek gibi illerde görev alan atlı birlikler burada yerli ve yabancı turistlerinde de büyük ilgisiyle karşılaşıyor.
Kapadokya’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balonlarının kalkış alanında göreve başlayan atlı birlikler gün içerisinde ise bölgenin turistik yerlerinden görev alıyor. Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Paşabağları ören yerinde görev alan atlı birlikler burada ilk olarak jandarma karakolu önünde toplanıyor. Daha sonra dörderli tim şeklinde görev alanlarına giden atlı birlikler bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin imdadına yetişiyor. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise kendilerinin can ve mal güvenliğini korumak üzere görevli olan atlı birliklere büyük ilgi gösterirken turistler atları seviyor ve bol bol fotoğraf çektiriyor.
Atlı Jandarma Birlik Komutanı Jandarma Binbaşı Erdoğan Ateş yaptığı açıklamada, ilk olarak 1998 yılında Ankara’da takım seviyesinde 2003 yılından itibaren de Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında atlı jandarma birlikleri olarak göreve başlamıştır dedi. Ateş, “Atlı jandarma birlikleri, jandarma teşkilatının kuruluşundan itibaren ulaşım hizmetleri ile emniyet ve asayişin sağlanması gibi alanlarda uzun yıllar kullanılmıştır. Motorlu araçların gelişerek çoğalması ile birlikte 1970’li yılların başında atlı jandarma birliklerinin kullanılmasını son verilmiştir. Ancak suç ve suçlularla mücadelede, motorlu araçların girmesinin mümkün olmadığı yerlerde, ormanlık ve sahil bölgelerinde emniyet ve asayişi daha etkin sağlanması, orman yangınlarına karşı tedbirler almak, kaçak kazı olaylarına müdahale etmek, doğal hayatın ve çevrenin korunmasını sağlamak, toplumsal olaylarda müdahale etmek ve tarihi binicilik kültürümüzü canlı tutmak maksadıyla atlı jandarma birliklerinin kullanılmasına tekrar ihtiyaç duyulmuştur. İlk olarak 1998 yılında Ankara’da takım seviyesinde 2003 yılından itibaren de Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında atlı jandarma birlikleri olarak göreve başlamıştır” dedi.
Kapadokya bölgesinde devriye faaliyetlerinde görev alan Jandarma Astsubay Kıdemli Üççavuş Semra Okal’da açıklamasında yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyoruz dedi. Okal, “Atlı jandarma timi olarak Kapadokya bölgesinde önleyici kolluk görevin icra etmekteyiz. Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamaktayız. Çünkü Kapadokya bölgesi kültürel ve doğa olarak çok zengin bir bölgedir. Bu anlamda yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekmekteyiz” şeklinde konuştu.

NEVŞEHİR

23 Kasım 2019 Cumartesi

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