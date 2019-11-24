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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti Belediye Başkanı Arı: “Nevşehir ...

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti Belediye Başkanı Arı: “Nevşehir Kalesi turizme yeni bir destinasyon kazandıracak”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uçhisar, Göreme ve Avanos’taki programlarının ardından Nevşehir Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanlık Binası girişinde Başkan Rasim Arı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Ersoy, daha sonra Başkan Arı ile bir süre sohbet etti.
Bakan Ersoy’u Nevşehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Rasim Arı, kendisine başta Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezi olmak üzere kentte hayata geçirmeye hazırlandıkları projelere ilişkin bilgiler verdi.
Kapadokya bölgesinin merkezi konumundaki Nevşehir’in turizmden daha fazla pay alabilmesi için kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan ve 400 bin metrekarelik bir alanı kapsayan Nevşehir Kalesi Yamaç Yerleşim Merkezini turizme açmaya hazırlandıklarını kaydeden Arı, bu bölgenin turistlerin ziyaretine açılması ile birlikte hem bölge hem de ülke turizminin yeni bir destinasyon kazanacağını kaydetti.
Bu bölgedeki tarihi dokuyu koruyarak, alanın turizme açılması için oldukça titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Arı, “Burası Nevşehir il merkezimiz için olduğu kadar ülke turizmimiz içinde oldukça önemli bir alan. İçerisinde çok sayıda kayadan oyma yaşam ve ticaret merkezi, dinsel yapılar ve tüneller yer alıyor. Şu ana kadar belediyemiz tarafından yürütülen temizlik çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Şimdi bu bölgeyi turizme kazandırmak için dünyadaki çeşitli örneklerden de faydalanarak proje çalışmaları yürütüyoruz. Bu konuda bakanlığımızın bizlere sağlayacağı destekle dünyaya örnek olacak bir projeye imza atacağımıza inanıyorum” dedi.
Bakan Ersoy ise bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Arı’yı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, daha sonra günün anısına Bakan Ersoy’a yöresel Hitit desenli testi hediye etti.
Bakan Ersoy’a Nevşehir Belediyesi ziyaretinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve diğer partililer eşlik etti.

NEVŞEHİR

24 Kasım 2019 Pazar

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