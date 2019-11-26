Nevşehir Belediye Başkanı Arı, mahalle temizliğine süpürge ile katıldı Nevşehir’de mahallelerde temizlik seferberliği başladı Belediye mahallelere taşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, mahalle temizliğine süpürge ile katıldı Nevşehir’de mahallelerde ...

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından tüm mahallelerde temizlik ve hizmet seferberliği başlatıldı. Başlatılan temizlik seferberliği kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da eline süpürgeyi alarak seferberliği katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, mahalle temizliğine süpürge ile katıldı Nevşehir’de mahallelerde temizlik seferberliği başladı Belediye mahallelere taşındı

Nevşehir Belediyesi tarafından tüm mahallelerde temizlik ve hizmet seferberliği başlatıldı. Başlatılan temizlik seferberliği kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da eline süpürgeyi alarak seferberliği katıldı.
Nevşehir Belediyesi tarafından tüm mahallelerde temizlik ve hizmet seferberliği için kampanya başlatıldı. Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Esentepe Mahallesinden başlatılan kampanya ile birlikte, mahallede yapılacak temizlik çalışmasının yanı sıra mahallenin çeşitli eksikliklerinin giderilmesi için belediyenin tüm ekipleri gün boyu çalışma yapacak. Sabah saatlerinde Esentepe mahallesinde başlatılan temizlik seferberliğine katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da eline süpürgeyi alarak belediye çalışanları ile birlikte temizlik yaparken Belediye Başkanı Arı daha sonra ise temizlik aracına binerek yolları kendisi temizlemesi dikkatlerden kaçmadı.
Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan mahalleler temizlik kampanyası hakkında açıklamada bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bugün sabah itibarıyla başlatmış olduğumuz temizlik seferberliğine Esentepe mahallesi ile başladık ve tüm mahallelerimizde bu temizliği yapacağız dedi. Belediye Başkanı Arı, “Nevşehir’de farklı vesileleri kullanarak farklı projeler farklı seferberlikler oluşturuyoruz. Temiz şehir Nevşehir diye proje başlattık şehrin tamamını Unicef’ten gelen Avrupalı gençlerle temizlemiştik. Sonra izmarit kampanyası başlatmıştık o kampanyamız devam ediyor. Tabi bu hepsinden daha kapsamlı bir organizasyon. Her mahallemize giriyoruz. Her bir mahallenin ne eksiği varsa biraz önce o talimatları verirken şahitlik ettiniz. Bu sadece temizlik hamlesi değil bir kucaklaşma seferberliğidir. Geldiğimiz mahallelerde tüm ekiplerimi olacak. Başkan yardımcılarımız, temizlik işleri, fen işleri, su ve kanalizasyon, sosyal, aile müdürlüğümüz hepsi mahallede olacak. Yani tüm müdürlerimiz ile seferberlik ilan ediyoruz. Oradaki fiziksel ihtiyaçları gidereceğiz. Yolunda bozukluk varsa tamir edeceğiz. Suyunda problem varsa onu tamir edeceğiz. Yani mahallenin tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz. Ama yeterli mi tabi ki değil. Beraberinde hemşerilerimiz ile kucaklaşacağız. O mahalledeki ihtiyaç sahiplerini bizzat kendimiz tespit etmiş olacağız. Mahallenin muhtarı da yanımızda, halkımız da yanımızda. Çalışmaktan kucaklaşmaya fırsat bulamadığımız hemşerilerimizle kucaklaşmış olacağız. O mahalleden çıktığımızda o mahalle ile sarsılmaz bir gönül köprüsünü oluşturarak hem mahalle sakimlerimiz hem belediye çalışanlarımız hem biz yöneticiler mutlu olarak bu mahalleden ayrılacağız. Çok önem veriyoruz. Kısa süreli bir iş değil uzun süreli bir iş yapacağız. Tüm mahallelerimizi temizleyeceğiz. Fiziksel bir ihtiyaç giderimi değil tam bir kucaklaşma seferberliği ilan ediyoruz. Bu heyecanı sabah yaşamaya başladık. İnşallah tüm mahallelerimizde bu heyecanı yaşayacağız” dedi.

Arı: “Elime süpürge yakıştı”
Nevşehir Belediyesi personelleriyle birlikte mahalle temizliğine katılan Belediye Başkanı Rasim Arı kendisinin eline süpürgenin yakıştığını söyledi. Arı, Siz de şahitlik ettiniz. Bu sadece görüntü vermek için yapılan bir iş değil. Bu tamamen doğal bir durum. Elimize süpürgenin yakıştığına şahitlik ettik. Bizde bu temizlik seferberliği kapsamında elimizden geldiğince katılacağız. Bende her işe yardımcı olacağım” diye konuştu.

NEVŞEHİR

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Vali Aktaş, Kadına şiddetle mücadele günü mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Vali Aktaş, Kadına şiddetle mücadele günü mesajı ...
Başkan Arı, Nevşehirli kadınlarla birlikte şiddete dur dedi
YEREL HABERLER Başkan Arı, Nevşehirli kadınlarla birlikte şiddete ...
Nevşehir’de İl Spor Güvenlik kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de İl Spor Güvenlik kurul toplantısı yapıldı
Nevşehir’de kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı ...
33 yıl sonra ilkokul öğretmeni ile buluştu Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, ilkokul öğretmenini unutmadı 33 yıl sonra duygu yüklü buluşma
YEREL HABERLER 33 yıl sonra ilkokul öğretmeni ile buluştu Ürgüp ...
Nevşehir’de Kadına Şiddetle Mücadele Günü programı düzenlendi
YEREL HABERLER Nevşehir’de Kadına Şiddetle Mücadele Günü programı ...
Nevşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kısa film
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddete dikkat ...
Belediye Vergi ödemeleri için son gün 2 Aralık
YEREL HABERLER Belediye Vergi ödemeleri için son gün 2 Aralık
NÜKÇAM Müdürü Leyla Kahraman Yüce, “324 günde 302 kadın öldürüldü”
YEREL HABERLER NÜKÇAM Müdürü Leyla Kahraman Yüce, “324 günde 302 ...
Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı
YEREL HABERLER Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti Belediye Başkanı Arı: “Nevşehir Kalesi turizme yeni bir destinasyon kazandıracak”
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir Belediyesini ...
TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Altındağ Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Altındağ ...
Bakan Ersoy: “Kapadokya Alan Başkanlığı bölgeyi daha çok koruyacak” “Kapadokya’da 200’ün üzerinde kaçak yapı yıkıldı”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Kapadokya Alan Başkanlığı bölgeyi daha ...
Bakan Ersoy, sıcak hava balonuyla Kapadokya'yı gezdi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, sıcak hava balonuyla Kapadokya'yı gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya’da balona bindi
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya’da balona ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X