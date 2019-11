Nevşehir Belediye Başkanı Arı, mahalle temizliğine süpürge ile katıldı Nevşehir’de mahallelerde temizlik seferberliği başladı Belediye mahallelere taşındı

Nevşehir Belediyesi tarafından tüm mahallelerde temizlik ve hizmet seferberliği başlatıldı. Başlatılan temizlik seferberliği kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da eline süpürgeyi alarak seferberliği katıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından tüm mahallelerde temizlik ve hizmet seferberliği için kampanya başlatıldı. Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Esentepe Mahallesinden başlatılan kampanya ile birlikte, mahallede yapılacak temizlik çalışmasının yanı sıra mahallenin çeşitli eksikliklerinin giderilmesi için belediyenin tüm ekipleri gün boyu çalışma yapacak. Sabah saatlerinde Esentepe mahallesinde başlatılan temizlik seferberliğine katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da eline süpürgeyi alarak belediye çalışanları ile birlikte temizlik yaparken Belediye Başkanı Arı daha sonra ise temizlik aracına binerek yolları kendisi temizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan mahalleler temizlik kampanyası hakkında açıklamada bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bugün sabah itibarıyla başlatmış olduğumuz temizlik seferberliğine Esentepe mahallesi ile başladık ve tüm mahallelerimizde bu temizliği yapacağız dedi. Belediye Başkanı Arı, “Nevşehir’de farklı vesileleri kullanarak farklı projeler farklı seferberlikler oluşturuyoruz. Temiz şehir Nevşehir diye proje başlattık şehrin tamamını Unicef’ten gelen Avrupalı gençlerle temizlemiştik. Sonra izmarit kampanyası başlatmıştık o kampanyamız devam ediyor. Tabi bu hepsinden daha kapsamlı bir organizasyon. Her mahallemize giriyoruz. Her bir mahallenin ne eksiği varsa biraz önce o talimatları verirken şahitlik ettiniz. Bu sadece temizlik hamlesi değil bir kucaklaşma seferberliğidir. Geldiğimiz mahallelerde tüm ekiplerimi olacak. Başkan yardımcılarımız, temizlik işleri, fen işleri, su ve kanalizasyon, sosyal, aile müdürlüğümüz hepsi mahallede olacak. Yani tüm müdürlerimiz ile seferberlik ilan ediyoruz. Oradaki fiziksel ihtiyaçları gidereceğiz. Yolunda bozukluk varsa tamir edeceğiz. Suyunda problem varsa onu tamir edeceğiz. Yani mahallenin tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz. Ama yeterli mi tabi ki değil. Beraberinde hemşerilerimiz ile kucaklaşacağız. O mahalledeki ihtiyaç sahiplerini bizzat kendimiz tespit etmiş olacağız. Mahallenin muhtarı da yanımızda, halkımız da yanımızda. Çalışmaktan kucaklaşmaya fırsat bulamadığımız hemşerilerimizle kucaklaşmış olacağız. O mahalleden çıktığımızda o mahalle ile sarsılmaz bir gönül köprüsünü oluşturarak hem mahalle sakimlerimiz hem belediye çalışanlarımız hem biz yöneticiler mutlu olarak bu mahalleden ayrılacağız. Çok önem veriyoruz. Kısa süreli bir iş değil uzun süreli bir iş yapacağız. Tüm mahallelerimizi temizleyeceğiz. Fiziksel bir ihtiyaç giderimi değil tam bir kucaklaşma seferberliği ilan ediyoruz. Bu heyecanı sabah yaşamaya başladık. İnşallah tüm mahallelerimizde bu heyecanı yaşayacağız” dedi.



Arı: “Elime süpürge yakıştı”

Nevşehir Belediyesi personelleriyle birlikte mahalle temizliğine katılan Belediye Başkanı Rasim Arı kendisinin eline süpürgenin yakıştığını söyledi. Arı, Siz de şahitlik ettiniz. Bu sadece görüntü vermek için yapılan bir iş değil. Bu tamamen doğal bir durum. Elimize süpürgenin yakıştığına şahitlik ettik. Bizde bu temizlik seferberliği kapsamında elimizden geldiğince katılacağız. Bende her işe yardımcı olacağım” diye konuştu.

