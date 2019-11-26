NEVÜ Balıkçılık ve İzci Kulüpleri çadır kurup kamp yaptı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Balıkçılık Kulübü ve İzci Kulübü, Nevşehir’in Ürgüp İlçesinde bulunan Damsa Baraj Gölü piknik alanında “Kayıp Balık Nemo” temasıyla ‘Balık Avı ve İzci Kampı’ etkinliği düzenledi.

İki öğrenci kulübünün ortaklaşa düzenlediği etkinliğe 21 çadır ile kulüplerin akademik danışmanları ve kulüp üyesi öğrenciler olmak üzere toplam 44 kişi katıldı. Kamp süresince etkinlik alanını üniversitenin öğretim elemanları ile Sağlık Kütür ve Spor Daire Başkanı ve personeli de ziyaret ederek yapılan etkinliklere katıldılar.

Yapılan etkinlikler kapsamında katılımcılara izci disiplini, kamp hayatı, doğada hayatta kalma teknikleri, doğanın korunması konusunda bilinçli olma, sportif balıkçılık ve balık avı teknikleri konularında eğitimler verildi.

“Ateş Gecesi” olarak adlandırılan kampın son gecesi ekiplerin hazırladığı skeçlerin, oyunların, yarışmaların yer aldığı eğlence düzenlendi. Etkinlik, kamp süresince düzenlenen faaliyetlerde başarılı olan katılımcılara hediyelerinin verilmesi ve çevre temizliği ile tamamlandı.

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