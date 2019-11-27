Nevşehir’de aranan kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyon sonrasında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.