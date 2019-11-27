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AHİKA Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı Nevşehir’de yapıldı

İHA

Ahiler Kalkınma Ajansı aylık olağan yönetim kurulu toplantısı AHİKA merkez binasında yapıldı.

AHİKA Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı Nevşehir’de yapıldı

Ahiler Kalkınma Ajansı aylık olağan yönetim kurulu toplantısı AHİKA merkez binasında yapıldı.
Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığındaki toplantı Kırşehir ve Niğde illeri Valilerinin yanı sıra Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Ahiler Kalkınma Ajansı’nın Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısına hoş geldiniz. Toplantımız, bir önceki Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesiyle başlayacaktır. Geçtiğimiz ay içerisinde öne çıkan çalışmaların başında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ülke çapında yürütülen Yerleşim Merkezlerinin Kademelendirilmesi (YerMek) çalışması kapsamında bölge illerindeki köyler, beldeler ve terminallerde toplam 996 adet anket yapılması gelmektedir. Geçtiğimiz ayın bir diğer önemli gelişmesi ise; AHİKA, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi işbirliğinde Kırşehir’in UNESCO şehirler ağına dâhil olabilmesi için yapılan başvurunun başarı ile sonuçlanması olmuştur. Böylece, Kırşehir müzik alanında ülkemizden UNESCO Şehirler Ağına dâhil olan ilk şehir oldu. Ayrıca, 2327 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarına (YÖREX) katılım sağlanmıştır. Öte yandan, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Ajansa sunulan projeler arasından Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan projelerin geliştirilmesi amacıyla başvuru sahibi kurum ve kuruluşlara destek verilmiş ve 25 Ekim 2019 tarihinde her ilden 3 proje olmak üzere toplam 15 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunulmuştur. Geçtiğimiz dönemde; Geleceğim Mesleğim teması kapsamında bölge illerindeki Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerine yönelik konferanslar düzenlenmiş, UstaÇırak Buluşmaları faaliyeti kapsamında, Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Teknolojileri ve Makina Teknolojileri alanından öğrenciler ile 22 Ekim 2019 tarihinde MercedesBenz Türk A.Ş. Aksaray Kamyon Fabrikası ziyaret edilmiştir. Ayrıca, TOBB Nevşehir Genç Girişimciler Kurulu ile işbirliğinde 31 Ekim 2019 tarihinde "Yeni Nesil Patronlar Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik” konulu panel gerçekleştirilmiştir. Öte yandan; 112 adet kurum ve kuruluşa başta Ajans, KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri olmak üzere devlet destekleri hususunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bugünkü toplantımızın gündem maddeleri arasında ise; 2020 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin onaylanması, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre kurulmuş bağımsız denetim kuruluşlarına dış denetim yaptırılması hususunun görüşülmesi, Fizibilite Desteği kapsamında gerçekleştirilen başvuruların değerlendirilmesi ve Kurumsal Etik İlkeleri Yönergesinin onaylanması başlıkları yer almaktadır.”

NEVŞEHİR

27 Kasım 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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