Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor antrenmanında

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir Belediyespor antrenmanını takip eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kulübün yeni Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu ve futbolculara Bayrampaşa maçı öncesinde başarılar diledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Bayrampaşa Spor müsabakası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor’un akşam antrenmanını izledi. Beraberinde Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve kulüp yöneticileri ile birlikte bir süre antrenmanı takip eden Başkan Arı, kulübün yeni Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu ve futbolculara başarılar diledi.

NEVŞEHİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.