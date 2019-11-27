Nevşehir’de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan ev aramasında uyuşturucudan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından il merkezinde 5 şüphelinin yapılan ev aramasında 12.79 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içme düzeneği, 1 adet av tüfeği, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan alüminyum folyo ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alından 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NEVŞEHİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.