Nevşehir’de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan ev aramasında uyuşturucudan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından il merkezinde 5 şüphelinin yapılan ev aramasında 12.79 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içme düzeneği, 1 adet av tüfeği, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan alüminyum folyo ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alından 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
NEVŞEHİR
27 Kasım 2019 Çarşamba
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