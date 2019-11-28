Nevşehir Belediyesi ekipleri Kıratlıoğlu mahallesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevşehir Belediyesi ekipleri Kıratlıoğlu mahallesinde

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan temizlik kampanyası ve hizmet seferberliği kapsamında belediye ekipleri bugün Kıratlıoğlu Mahallesi'ndeydi. Sabahın erken saatlerinden itibaren mahallede çalışmaya başlayan belediye ekipleri, yoğun bir mesai gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyesi ekipleri Kıratlıoğlu mahallesinde

Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan temizlik kampanyası ve hizmet seferberliği kapsamında belediye ekipleri bugün Kıratlıoğlu Mahallesi’ndeydi. Sabahın erken saatlerinden itibaren mahallede çalışmaya başlayan belediye ekipleri, yoğun bir mesai gerçekleştirdi.
Nevşehir’i temizlik konusunda Türkiye’nin örnek kentlerinden biri yapmak ve mahallelerin çeşitli altyapı ve üstyapı problemlerini çözerek vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan hizmet seferberliği sürüyor.
Kampanya çerçevesinde sabah erken saatlerde Kıratlıoğlu Mahallesi’nde toplanan Nevşehir Belediyesi’nin Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Destek Hizmetleri, Makine İşletme, İtfaiye, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahallenin altyapı ve üstyapı konusundaki eksikliklerini tespit ederek gerekli bakım, onarım ve yenileme çalışmasını yaptı.
Çalışmalarda ayrıca vakumlu yol süpürme ve basınçlı yol yıkama araçları ile süpürme personeli de görev aldı. Çok sayıda belediye personelinin katılımı ile yol ve kaldırımlar süpürülürken boş arazilerdeki molozlar kaldırılarak, ot temizliği yapıldı.
Belediye ekiplerinin çalışmasını sabahın erken saatlerinden itibaren takip eden Belediye Başkanı Rasim Arı’da, zaman zaman ekiplere eşlik etti. Direksiyon başına geçerek vakumlu yol süpürme aracı ile Kıratlıoğlu Mahallesi sokaklarını bir süre temizleyen Başkan Arı, mahalle muhtarı ile birlikte sokakları gezerek incelemelerde bulundu.
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise mahallede ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların çeşitli konulardaki talep ve önerilerini dinledi.

NEVŞEHİR

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehirli şehidin mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı
YEREL HABERLER Nevşehirli şehidin mahallesi Türk bayraklarıyla ...
Nevşehir'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Nevşehir'e şehit ateşi düştü
AK Parti İl Başkanı Yanar’dan şehit Tekin için taziye mesajı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Yanar’dan şehit Tekin için taziye ...
Başkan Arı’dan şehit Şevket Tekin için taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Arı’dan şehit Şevket Tekin için taziye mesajı
Nevşehir’e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Nevşehir’e şehit ateşi düştü
Nevşehir’de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı
Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor antrenmanında
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor ...
AHİKA Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı Nevşehir’de yapıldı
YEREL HABERLER AHİKA Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı Nevşehir’de ...
Nevşehir’de 155 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 155 yıl hapis cezası ile aranan şahıs ...
Gülşehir’de alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Gülşehir’de alkollü araç kullanan 2 sürücünün ...
Nevşehir’de aranan kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan kişilere eş zamanlı operasyon ...
Nevşehir Belediyespor PFDK’ya sevk edildi
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor PFDK’ya sevk edildi
Fen Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri, Milli Eğitim Müdürü Demir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Fen Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri, Milli ...
Nevşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Ahilik fuarı Konya’da yapılacak
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Ahilik ...
Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Kızıltan ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Kızıltan ile ...
Avni İncekara Fen Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri, Başkan Arı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Avni İncekara Fen Lisesi Okul Aile Birliği ...
NEVÜ Balıkçılık ve İzci Kulüpleri çadır kurup kamp yaptı
YEREL HABERLER NEVÜ Balıkçılık ve İzci Kulüpleri çadır kurup kamp ...
Nevşehir Belediye Başkanı Arı, mahalle temizliğine süpürge ile katıldı Nevşehir’de mahallelerde temizlik seferberliği başladı Belediye mahallelere taşındı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı Arı, mahalle temizliğine ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X