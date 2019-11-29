Acıgöl’de 24 araç sürücüne ceza yazıldı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim yapıldı.

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan denetimlerde 428 şahsın GBT kontrolü yapılırken 428 de araç kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde kusurlu olduğu tespit edilen 24 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 1 araç ise trafikten men edildi.

NEVŞEHİR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:03

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