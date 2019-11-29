Ürgüp’te zabıtadan denetim

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki fırınları, çay ocaklarını, kahvehaneleri, berberleri ve lokantaları denetledi.

Yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen ile, gramaj gibi genel kontroller yapıldı.

Zabıta ekipleri iş yerlerine denetimlerin sürekli devam edeceğini ifade ederek kurallara uymaları ve riayet göstermeleri gerektiği konusunda işletme sahiplerine uyarı ve ikazlarda bulundu.

NEVŞEHİR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:03

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