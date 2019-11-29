Nevşehir'de define kazasına 6 gözaltı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp'te izinsiz kazı yapıldığı ihbarı yapılan bölgeye baskın düzenledi. Operasyonda T.Ö., C.T., M.Ş., F.Ç., H.A. ve Ş.Ç. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları 1 dedektör, 1 hilti, 1 jeneratör, 1 akü, 30 metre elektrik kablosu ve 13 kazmaya el konuldu. Soruşturma sürdürülüyor.



NEVŞEHİR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:03

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