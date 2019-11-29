Nevşehir'de “Gelecek Senin Ellerinde” proje kapanış töreni yapıldı Nevşehir Emniyeti bin 244 çocuğa ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevşehir'de “Gelecek Senin Ellerinde” proje kapanış töreni yapıldı Nevşehir Emniyeti bin 244 çocuğa ...

İHA

Nevşehir'de “Gelecek Senin Ellerinde” proje kapanış töreni yapıldı Nevşehir Emniyeti bin 244 çocuğa ulaştı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından “Gelecek Senin Ellerinde” projesi kapanış programı düzenlendi.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından “Gelecek Senin Ellerinde” proje kapanış programı düzenlendi. Proje kapsamında 20 gence dikiş alanında meslek edindirme kursu, 30 çocuğa yüzme kursu, 30 çocuğa sinema etkinliği, 20 çocuğa müzik kursu, bin çocuğa uygulamalı trafik eğitimi, 60 engelli bireye fidan dikimi etkinliği, 50 engelli bireye vadi yürüyüşü etkinliği, 34 çocuğa tarihi ve turistlik gezi düzenlendi. Proje kapsamında toplamda bin 244 çocuk ve genç ile direk temas kurulmasının yanı sıra il genelinde 5 bin kişiye ulaşıldı.
Kapanış programında konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, “ Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’müz tarafından düzenlenen “ Gelecek Senin Ellerinde” projesi kapsamında çocuklarımıza çeşitli etkinliklerin yanı sıra kurslar düzenledik. Projede bin 244 çocuğumuza ulaştık. İl genelinde ise 5 bin kişiye ulaşmış olduk. Bu projede emeği geçen başta Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata ve davetliler katıldı.

NEVŞEHİR

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'de define kazasına 6 gözaltı
YEREL HABERLER Nevşehir'de define kazasına 6 gözaltı
'Kapadokya'da betona hayır' etkinliği
YEREL HABERLER 'Kapadokya'da betona hayır' etkinliği
Ürgüp’te zabıtadan denetim
YEREL HABERLER Ürgüp’te zabıtadan denetim
Kapadokya’da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kapadokya’da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü ...
Ev ve süs hayvanı satıcılarına sertifika
YEREL HABERLER Ev ve süs hayvanı satıcılarına sertifika
Kapadokya’nın genç şefleri GastroAntalya’dan madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Kapadokya’nın genç şefleri GastroAntalya’dan ...
Nevşehir’de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs ...
Nevşehir'de alkollü araç kullanan 22 sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Nevşehir'de alkollü araç kullanan 22 sürücünün ...
Avanos’ta asayiş uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Avanos’ta asayiş uygulaması yapıldı
Acıgöl’de 24 araç sürücüne ceza yazıldı
YEREL HABERLER Acıgöl’de 24 araç sürücüne ceza yazıldı
Kozaklı’da hakkında arama kararı olan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kozaklı’da hakkında arama kararı olan 2 kişi ...
Şehit Şevket Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı Eşinin şehide son bakışı yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Şehit Şevket Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi ...
Nevşehir Belediyesi ekipleri Kıratlıoğlu mahallesinde
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi ekipleri Kıratlıoğlu mahallesinde
Nevşehirli şehidin mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı
YEREL HABERLER Nevşehirli şehidin mahallesi Türk bayraklarıyla ...
Nevşehir'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Nevşehir'e şehit ateşi düştü
AK Parti İl Başkanı Yanar’dan şehit Tekin için taziye mesajı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Yanar’dan şehit Tekin için taziye ...
Başkan Arı’dan şehit Şevket Tekin için taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Arı’dan şehit Şevket Tekin için taziye mesajı
Nevşehir’e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Nevşehir’e şehit ateşi düştü
Nevşehir’de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı
Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor antrenmanında
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor ...
AHİKA Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı Nevşehir’de yapıldı
YEREL HABERLER AHİKA Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı Nevşehir’de ...
Nevşehir’de 155 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 155 yıl hapis cezası ile aranan şahıs ...
Gülşehir’de alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Gülşehir’de alkollü araç kullanan 2 sürücünün ...
Nevşehir’de aranan kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan kişilere eş zamanlı operasyon ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X