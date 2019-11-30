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Nevşehir Belediyesi 1.Kitap fuarı açılışı yapıldı

İHA

Nevşehir Belediyesi 1.Kitap fuarı açılışı yapıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl 1.’si gerçekleştirilen Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı. 8 Aralık 2019 tarihine kadar açık kalacak olan fuarda birçok ünlü yazar okurlarıyla buluşacak.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde, özel bir alışveriş merkezinde düzenlenen Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı. Açılış törenine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kitap okumanın önemine değinerek aileleri çocuklarında kitap okuma alışkanlığı kazandırmaları tavsiyesinde bulundu. Nevşehir’de kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla seçildiği günden bu yana sosyal medya hesapları aracılığıyla her hafta onlarca kişiye kitap hediye ettiğini hatırlatan Başkan Arı, herkese kitap okuması için fırsat ve imkanlar sunulması gerektiğini belirtti.
Kitapların insanlık tarihinin en önemli hazinelerinden biri olduğunun altını çizerek, kitap okuyan bireylerin kendilerini daha iyi ifade ettiğini vurgulayan Arı, “Günümüzde kitaplara ulaşmak artık zor değil. İnternet ve kitapçılardan her türlü kitabı temin etmek mümkün. Bunun yanı sıra bu yıl ilk kez düzenlediğimiz bu tür kitap fuarları sayesinde yazarlarla buluşmak da mümkün. Nevşehir Belediyesi olarak gençlerimize çok önem veriyoruz ve onların kitap okumalarını istiyoruz. Çünkü geleceğimizin onlar olduğunun bilincindeyiz. Onların geleceğe donanımlı bireyler olarak hazırlanabilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. “ dedi.
Arı, Nevşehirli aileleri mutlaka çocukları ile birlikte fuarı takip etmeleri ve onlara örnek olmaları için birlikte kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Başkan Arı ve beraberindekiler daha sonra fuardaki yayınevlerinin stantlarını gezerek kitapları inceledi.
Türkiye’nin ünlü yayınevlerinin de katıldığı Nevşehir Belediyesi 1. Kitap Fuarı 8 Aralık 2019 tarihine kadar açık kalacak ve aralarında Nevşehirli yazarların da bulunduğu birçok ünlü yazar okuyucuları ile buluşup kitaplarını imzalayacak, söyleşilerde bulunacak.
Nevşehir Belediyesi 1. Kitap Fuarı’na katılacak yazarlardan bazıları şöyle: " Sinan Yağmur, Kahraman Tazeoğlu, D.Ali Gültekin, Nurullah Genç, Ahmet Şimşir, Uğur Arslan, Hasan Ali Toptaş, Işıl Akkoyunlu, Fikret Eroğlu, Zuhal Ay, Reyhan Karaca, Temirağa Demir, Fendiye Dinç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Nihat Gökmen, İsrafil Baran, Oğuz Özdem, Tarkan Köylü, Mehmet Işık, Kamuran Akdemir, Şafak Pala, Abdurrahman Kılıç, Ayşe Paslanmaz, Halime Adıgüzel, Mehmet Uç, Ali İhsan Açıkgöz, Hilal Kahraman, Harun Çolak, Osman Aytekin.”

NEVŞEHİR

30 Kasım 2019 Cumartesi

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