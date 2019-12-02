Nevşehir 1.Amatör Ligde ilk devre sona erdi

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Nevşehir 1.Amatör Ligde 20192020 futbol sezonunun ilk devresi hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 20192020 futbol sezonu 1.Amatör Ligde hafta sonunda oynanan müsabakaların ardından ligin ilk devresi tamamlandı. Hafta sonunda oynanan maçlarda, Kapadokya Avanosspor: 5 Kozaklıspor:2, Eğitim Gençlikspor: 0 Ürgüpspor: 3, Nevşehir 1969: 3 Telekomspor:1, Kaymaklı Belediyespor: 1Derinkuyugücü:7, Suvermez Kalespor: 5 Kapadokya Nevşehirspor:1, Görespor:2 Yazıhüyükspor:1 sonuçları alındı.

NEVŞEHİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:49

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