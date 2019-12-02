Nevşehir’de uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 14 extacy hap ve 9,73 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 15 adet extacy hap ve 9,73 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan 3 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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