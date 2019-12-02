Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler farkındalık günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunun altını çizen Başkan Aktürk, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek, sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir husus değil, toplum olarak tüm kesimlerin ortak sorumluluğundadır.” Dedi.

Dünya üzerinde 1 milyardan fazla engelli bireyin bulunduğunu ifade eden Aktürk, Yaklaşık beş kişiden birinin engelli olduğunu vurguladı.

Başkan Aktürk, “Engellilerin halinden anlamalı, onlara yardımcı olmalı ve en önemlisi toplum olarak onlarla beraber yaşamayı öğrenmeli, hayatlarını kolaylaştırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü'nü kutlar sağlıklı ve mutlu yarınlar dilerim.” dedi.

NEVŞEHİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.