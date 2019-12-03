KÜN’de kariyer gelişiminde iletişimin sonsuz etkisi konuşuldu

TEDx Konuşmacısı ve Eğitim Yöneticisi Mehmet Uçar, “Kariyer Gelişiminde İletişimin Sonsuz Etkisi” başlıklı konferans ile Kapadokya Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Hayat serüvenini anlatarak başladığı konuşmasında hiçbir şeyin imkânsız olmadığını vurgulayan Mehmet Uçar, hazırladığı sunumunda hayatın içinden çeşitli örnekler verdi. Uçar, “Türkiye’de oligarşi ve aristokrasi yok. Türkiye’de hepiniz istediğiniz sınavlara girip, istediğiniz fakültelerde hoca olabilir, istediğiniz fakültenin dekanı olabilir, istediğiniz hastanenin başhekimi olabilir, istediğiniz bakanlıkta bakan olabilirsiniz. Bunların önünde sizden başka hiçbir engel yok çünkü kendi kariyerinizin önünde duran tek kişi sizsiniz” şeklinde konuştu.

Kariyer gelişiminde üç önemli unsur olduğunu vurgulayarak konferansına devam eden Mehmet Uçar, “Üç önemli unsurumuzdan birisi çalışkanlık, diğeri farklı eserler ortaya çıkarmak, sonuncusu ise iletişim gücü ve iletişimin sonsuz etkisini kullanmak. Bugünkü sunumumu ben daha önce hazırlamıştım ama dün akşam sunumuma tekrar çalıştım. Hatta bugün erken kalkarak sabah kahvaltısından önce sunumu tekrar açıp kontrol ettim. Bakın bu çok önemli çünkü başarılı olmak istiyorsanız hazır olacaksınız ve kontrol edeceksiniz” dedi.

Daha sonra öğrencilere “kendinizi tanımlayınız, neden ve nasıl buraya geldiniz, yeterince çalışıyor musunuz?” gibi sorular yönelterek üniversite öğrencilerinin kişisel farkındalıklarını belirlemelerine katkı sağladı.

NEVŞEHİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:07

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