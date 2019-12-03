NEVÜ Turizm Rehberliği öğrencileri Doğu Karadeniz turunda

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği öğrencileri Doğu Karadeniz Bölgesi’ni gezdi.

NEVÜ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Etkinlik Yönetimi Dersi’ kapsamında Doç. Dr. Ömer Çoban ve Dr. Öğr. Üyesi Meral Dursun öncülüğünde Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gezi düzenlendi.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yakından görme ve tanıma imkanı bulan öğrenciler, gezi boyunca kendi anlatım ve sunumlarıyla da turu daha ilgi çekici hale getirdiler.

NEVŞEHİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:07

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