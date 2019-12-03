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Nevşehir Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

İHA

Nevşehir Belediyesi'nde çalışan HAKİŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmetİş Sendikasına üye işçileri ilgilendiren, toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Kadrolu işçilerin 2020 yılındaki maaş artışlarını öngören toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Rasim Arı ile HAKİŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalandı.

Nevşehir Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Nevşehir Belediyesi'nde çalışan HAKİŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmetİş Sendikasına üye işçileri ilgilendiren, toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Kadrolu işçilerin 2020 yılındaki maaş artışlarını öngören toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Rasim Arı ile HAKİŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalandı.
Nevşehir Belediyesi’nde çalışan 129 kadrolu işçi, yapılan toplu sözleşme töreni ile maaş zammına kavuştu. Çalışan haklarının korunmasını ve artırılmasını hedef alan sözleşmeye, Belediye Başkanı Rasim Arı ve HAKİŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan birlikte imza koydu.
Burada konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, yapılan sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı, uğurlu olmasını diledi.
Nevşehir’de başlattıkları hizmet seferberliği için gecesini gündüzüne katarak hizmet üreten tüm çalışanlara teşekkür eden Arı, “Hep birlikte daha çok çalışıp şehrimize daha çok hizmet sunacağız. İyileştireceğimiz mali yapımızla birlikte hem çalışanlarımıza daha çok imkan sunacağız hem de hizmet kalitemizi arttıracağız.” dedi.
“Sevgi ortamı oluşturacağız demiştik”
Göreve başladığı günden bu yana kısa sürede şehirde önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Arı, ‘toparlanma dönemi’ olarak adlandırdıkları bu dönemin ardından yeni yılda Nevşehir için hep birlikte daha çok çalışacaklarını vurguladı. Arı, “Ben aday olduktan sonra şehirde her fertten, her kesimden insanlar mutlu olmaya başladı. Bizim açıklanmamız ile birlikte şehirde herkes mutlu oldu. Sonra belediye başkanı olduktan sonra ‘Daha çok çalışıp daha çok mutlu olacak bir grup oluşacak’ demiştim. Hamdolsun şimdi tüm belediye olarak şimdi hem daha çok çalışıyoruz hem de daha mutluyuz. Bizim tam istediğimiz ortam buydu. Biz bu şehirde her ortamda, belediyemizin içerisi de buna dahil ‘bir sevgi ortamı oluşturacağız’ demiştik. Çok şükür bunu başardık. Bu sözleşmenin imza aşamasına gelme sürecinde hem yönetici arkadaşlarımın hem işçi kardeşlerimin gönül rahatlığıyla ‘tamam’ demesi bunun bir göstergesi. Bu konuda hem sendikamıza hem de işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah belediyemizin imkanlarını hep birlikte daha çok arttıracağız, finansını daha güçlü hale getireceğiz ve güçlenen mali yapımızla çalışanlarımıza daha çok vereceğiz. Bu bir toparlanma dönemiydi. Bu yeniden belediyenin toparlanma dönemiydi, belediyenin gücünü hissettirme, hızlı hareket etme kabiliyetini yakalama dönemiydi. Bu 78 aylık dönemde bunu oluşturduk şimdi önümüzde daha uzun bir dönem var. Bunu ileri de daha çok arttıracağız. Finansı daha güçlü hale getireceğiz ve bu finanstan kaynaklanan imkanı hem şehrimize hizmet olarak hem de bizle birlikte çalışan arkadaşlarımıza sunacağız” diye konuştu.
“Daha çok çalışarak bu şehri geleceğe taşıyacağız”
HAKİŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ise, Başkan Rasim Arı’ya toplu sözleşme sürecinde ki yaklaşımından dolayı teşekkür etti. Nevşehir’in tüm dünyanın tanıdığı bir şehir olduğunu ve bu şehri gelecek yıllara daha güçlü bir şekilde taşımak için tüm çalışanların hep birlikte gayret göstereceğini ifade eden Arslan, “Tabi ki ihtiyaçlarımız sınırsız kaynaklarımız sınırlı. Kadrolu arkadaşlarımız için yapılan toplu iş sözleşmesi oranlara bakmadan elimize geçtiğimiz ücretlere baktığımız zaman çevremizdeki belediyelerden geri değiliz. Nevşehir’i ekonomik yönden işçi kardeşlerimiz ile birlikte yükselttiğimiz zaman tabi ki onların da gelirleri artacak. İnanıyorum ki başkanımızın bu iradesi, bu
enerjisi, bu mücadelesi bunu sağlayacak. Nevşehir Belediyesi’nde başkanımız ile birlikte yeni bir dönem başladı. Allah yardımcısı olsun. Ben bu dönemde şehirde çok güzel hizmetler gerçekleşeceğine inanıyorum. İşimizin gereği dünyayı geziyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye’den 3 mekan biliniyor. Bunlar İstanbul, Antalya ve Kapadokya. Dünyanın birçok ülkesinde Kapadokya’ya, Nevşehir’e geldiği için kendisini çok şanslı hisseden insanlar gördüm. Burası gerçekten geleceği olan bir şehir. Tarihsel olarak baktığımızda da oldukça bereketli topraklar. Ben bu bereketli topraklarda hep birlikte güzel şeyleri inşa edeceğinize inanıyorum. Şehrin turizmde yakaladığı bu atılımı ben sürdürerek daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyorum. Bu şehri geleceğe işçi kardeşlerimiz ile birlikte daha çok çalışarak taşıyacağız.” dedi.
Toplu sözleşme imza törenine Başkan Arı ve HAKİŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir, Ersan Erkut ve Mustafa Alevli, HAKİŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmetİş Şube Başkanı Serhat Çelik, HAKİŞ Nevşehir İl Başkanı Fatih Mutlu, Hizmetİş Sendikası belediye temsilcileri Bülent Torun, Ümit Şahin Güney ve Mustafa Alkan ile belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan işçiler katıldı.

NEVŞEHİR

03 Aralık 2019 Salı

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