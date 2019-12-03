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Ortaokul öğretmenlerine NEVÜ’de “Web Tasarımı ve Programcılığı Kursu”

İHA

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde Nevşehir'de görev yapan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerine yönelik 'Web Tasarımı ve Programcılığı Kursu' düzenlendi.

Ortaokul öğretmenlerine NEVÜ’de “Web Tasarımı ve Programcılığı Kursu”

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde Nevşehir’de görev yapan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerine yönelik ‘Web Tasarımı ve Programcılığı Kursu’ düzenlendi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Şeyhmus Aydoğdu tarafından yürütülen kursa Nevşehir’de bulunan ortaokullarda görevli 26 öğretmen katıldı.
12 Kasım03 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kursta öğretmenlere; web sayfası bileşenleri, algoritma tasarlama ve geliştirme, veritabanı tasarlama, veritabanı yönetim sistemlerini kullanma ve veriler üzerinde işlemler gerçekleştirmeye yönelik bilgiler aktarıldı. Kurs kapsamında ayrıca Scratch uygulaması kullanılarak blok tabanlı kodlama etkinliklerine de yer verildi.

NEVŞEHİR

03 Aralık 2019 Salı

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