NEVÜ Kapadokya Teknopark ‘’Kendi DNA’mı Keşfediyorum’’ atölyesinde çocukları ağırladı

Gözleme dayalı bilgi toplama, elde edilen bilginin yorumlanabilmesi, nedensonuç ilişkisi açısından gerekli çıkarımların yapılabilmesi, gelecek nesillere araştırma ve geliştirme kültürünün aktarılması faaliyetleri kapsamında geleceğimiz olan çocukların erken yaşlarda teknoloji, bilim, proje kavramları ile tanışmalarına büyük önem veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya Teknopark, çocuklara yönelik atölye çalışmalarını hayata geçiriyor.

20192020 eğitimöğretim yılında çocuklara proje kültürünü aşılamak ve teorik eğitimin yanında oyuna dayalı pratik uygulamalar ile çocukların bilimi sevmelerini sağlamak amacıyla çeşitli atölye çalışmalarının tarihleri belli oldu. Bu kapsamda ilk olarak 812 yaş arasındaki 55 çocuğa 1 günlük “Kendi DNA’mı Keşfediyorum” atölye çalışması düzenlendi. Tüm gün süren atölye çalışmasında çocuklara, DNA hakkında teorik bilgilendirme yapıldıktan sonra DNA ile ilgili 3 farklı deney gerçekleştirildi. İlk deney aşamasında eğitmenler yardımıyla her çocuğun kendi DNA moleküllerini elde etmeleri sağlanırken, ikinci etkinlikte çocukların DNA modelinin sarmal yapısını anlamalarına yönelik ‘ORİGAMİ DNA’ deneyi yapıldı. Deney sonunda her çocuk kendi katlanmış ‘ORİGAMİ DNA’ modelini elde etti. Son olarak yapılan DNA Puzzle etkinliği ile çocuklar bütün gün öğrendikleri bilgiler ışığında molekülleri birleştirerek kendi DNA şifrelerini yazmayı başardı.

DNA ile ilgili soruların cevaplarını hem teorik hem de pratik olarak alan çocuklar, deney setlerini ve katılım sertifikalarını alarak günü mutlulukla bitirdiler.

12 Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek bir sonraki etkinlik “Devremi Tasarlıyorum Atölyesi” olarak planlandı.

NEVŞEHİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:49

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