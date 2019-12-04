Derinkuyu’da asayiş uygulaması yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Derinkuyu’da asayiş uygulaması yapıldı

İHA

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.
Polis ekipleri tarafından Derinkuyu’da 246 şahsın GBT kontrolünün yapılmasının yanı sıra 88 araç, 18 umuma açık işyeri ve 7 metruk bina kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kartuş ve 1 adet bıçak ele geçirilirken şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

NEVŞEHİR

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de radar uygulamasında 48 araca ceza yazıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de radar uygulamasında 48 araca ceza yazıldı
Nevşehir'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de kendisini polis olarak tanıtan ...
Nevşehir’de 121 bin 805 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de 121 bin 805 trafiğe kayıtlı araç ...
Nevşehir Belediyesi yeni hizmet binası Kapadokya Alan Başkanlığına verildi
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi yeni hizmet binası Kapadokya Alan ...
Bu da özel insanlar mehter takımı Özel insanlar mehter takımının gösterisi büyük beğeni kazandı
YEREL HABERLER Bu da özel insanlar mehter takımı Özel insanlar ...
Özel İnsanlardan Başkan Arı’ya sevgi seli
YEREL HABERLER Özel İnsanlardan Başkan Arı’ya sevgi seli
NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler MYO sektör temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler MYO sektör ...
NEVÜ Kapadokya Teknopark’tan “Çanak Çömlek Çamuru Üretim Tesisi” müjdesi
YEREL HABERLER NEVÜ Kapadokya Teknopark’tan “Çanak Çömlek Çamuru ...
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten engelliler gününde anlamlı ziyaretler
YEREL HABERLER Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten engelliler gününde ...
NEVÜ Kapadokya Teknopark ‘’Kendi DNA’mı Keşfediyorum’’ atölyesinde çocukları ağırladı
YEREL HABERLER NEVÜ Kapadokya Teknopark ‘’Kendi DNA’mı ...
Ortaokul öğretmenlerine NEVÜ’de “Web Tasarımı ve Programcılığı Kursu”
YEREL HABERLER Ortaokul öğretmenlerine NEVÜ’de “Web Tasarımı ve ...
Nevşehir Belediyespor’da voleybol Mustafa Çakır’a emanet
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor’da voleybol Mustafa Çakır’a ...
Nevşehir protokolü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında bir araya geldi
YEREL HABERLER Nevşehir protokolü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
“Usta” NEVÜ’de tiyatro severlerle buluştu
YEREL HABERLER “Usta” NEVÜ’de tiyatro severlerle buluştu
Nevşehir Belediyespor yöneticilerinden AK Parti İl Başkanı Yanar’a ziyaret
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor yöneticilerinden AK Parti İl ...
Başkan Arı, GÖRBİR’de düzenlenen kurs açılışına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Arı, GÖRBİR’de düzenlenen kurs açılışına ...
Ürgüp’te 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs ...
NUDER Başkanı Kahriman ve yabancı öğrenciler Başkan Arı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER NUDER Başkanı Kahriman ve yabancı öğrenciler Başkan ...
Nevşehir Belediyesinde toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesinde toplu sözleşme sevinci
NEVÜ Turizm Rehberliği öğrencileri Doğu Karadeniz turunda
YEREL HABERLER NEVÜ Turizm Rehberliği öğrencileri Doğu Karadeniz ...
KÜN’de kariyer gelişiminde iletişimin sonsuz etkisi konuşuldu
YEREL HABERLER KÜN’de kariyer gelişiminde iletişimin sonsuz etkisi ...
Nevşehir sanayisi için belediye ekipleri seferber oldu
YEREL HABERLER Nevşehir sanayisi için belediye ekipleri seferber ...
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 3 Aralık Dünya ...
Nevşehir’de uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X