Derinkuyu’da asayiş uygulaması yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.
Polis ekipleri tarafından Derinkuyu’da 246 şahsın GBT kontrolünün yapılmasının yanı sıra 88 araç, 18 umuma açık işyeri ve 7 metruk bina kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kartuş ve 1 adet bıçak ele geçirilirken şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.
NEVŞEHİR
04 Aralık 2019 Çarşamba
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