Derinkuyu’da asayiş uygulaması yapıldı

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

Polis ekipleri tarafından Derinkuyu’da 246 şahsın GBT kontrolünün yapılmasının yanı sıra 88 araç, 18 umuma açık işyeri ve 7 metruk bina kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kartuş ve 1 adet bıçak ele geçirilirken şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

NEVŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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