Nevşehir’de radar uygulamasında 48 araca ceza yazıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan radar kontrollerinde hız limitini aşan 48 araca ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 farklı noktada yapılan radar uygulamasında 58 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonrasında 2 sürücüye yüzden 10’dan yüzde 30’a kadar aşmak, 4 sürücüye yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak olmak üzere 48 araca cezai işlem uygulandı.

NEVŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.