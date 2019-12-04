Hacıbektaş Kaymakamı Kurtoğlu’ndan Rektör Bağlı’ya iade-i ziyaret

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Nevşehir’in Hacıbektaş İlçe Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının 25.10.2019 tarihli onayı ile Nevşehir’in Hacıbektaş İlçe Kaymakamlığına atanarak görevine başlayan Kaymakam Kübra Kurtoğlu, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya iadei ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Kurtoğlu’na yeni görevlerinin tekrar hayırlı olmasını dileyen Rektör Bağlı, başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.

Kaymakam Kurtoğlu ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda kendilerine günün anısına plaket takdiminde bulundu.

NEVŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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